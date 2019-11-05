В Томске последователя «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам колонии за проведение служб

Октябрьский районный суд Томска приговорил последователя запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» Сергея Климова к шести годам колонии общего режима, со ссылкой на его адвоката Артура Леонтьева пишет «Тайга.инфо».

Климов был задержан летом 2018 года. Следствие считает, что он якобы собирал последователей «Свидетелей Иеговы» в доме члена общины и проводил службы. Обвинение строится на показаниях секретного свидетеля. В свою очередь адвокат утверждал, что встречи были частными, а Климов не был учредителем юридического лица «Свидетели Иеговы».

Мужчину признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Прокуратура просила приговорить Климова к семи годам лишения свободы.

В 2017 году Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.