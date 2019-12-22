В Тольятти СК возбудил дело из-за поставки в детский сад и школу мяса павших животных

Следователи в Тольятти возбудили дело по факту поставки испорченного мяса в детский сад и школу, сообщается на сайте Следственного комитета региона.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершённый в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей»), назначены криминалистические экспертизы с целью определения качества поставляемой продукции.

«По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в ведомстве.

На сайте администрации города сообщается, что департамент образования проводит собственную проверку качества мясной продукции на соответствие органолептическим, ветеринарным и другим требованиям.

«Часть детских садов уже предоставили в департамент образования результаты лабораторных исследований. Качество мяса, которое поставляется в дошкольные образовательные учреждения, соответствует всем нормативным требованиям. Претензии по визуальным и органолептическим показателям отсутствуют», — говорится в сообщении.

Местный портал «ТЛТгород» со ссылкой на социальные сети пишет, что в регионе у одного из поставщиков изъято свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения, которое предназначалось для учреждений образования. Мясо разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после чего замораживалось для дальнейшей реализации. Экспертиза показала, что продукция произведена из павших и больных животных, мясо которых непригодно для употребления в пищу: в продукте выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций.

Рабочие компании рассказали, что поставщики регулярно приобретали в сёлах и деревнях соседних областей мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.