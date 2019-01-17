В Тольятти педагога отстранили от работы за пощёчину ученице (ВИДЕО)

17.01.2019 15:20
В Тольятти отстранили от работы учителя биологии школы № 93, ударившую ученицу пятого класса, сообщает пресс-служба мэрии города.
По факту конфликта между педагогом и ученицей следственное управление СКР по Самарской области проводит проверку.
Для объективной оценки ситуации в школе также организовали свою проверку, по итогам которой примут необходимые меры реагирования, пояснили в городской администрации. В городском департаменте образования администрации Тольятти действия педагога оценили как недопустимые, сообщает телеканал 360.
Накануне, 16 января, в cети разместили видеоролик, где учитель во время урока наносит несколько ударов пятикласснице. По предварительным данным, конфликт случился из-за того, что девочка рисовала на уроке.
Фото: скриншот видео