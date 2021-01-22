В «Титановой долине» ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» начали строительство нового производства железнодорожных колёс 

В особой экономической зоне «Титановая долина» сегодня, 22 января, прошла торжественная церемония начала первого этапа строительства компанией «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗа и «Рейл Сервиса») нового производства железнодорожных колёс. По плану производство начнёт выпуск продукции в конце 2022 — начале 2023 года. Максимальная мощность создаваемого предприятия — 300 тысяч колёс в год.

На возведение завода будет потрачено около 16 млрд рублей, планируется создать 425 рабочих мест, но эта цифра на деле будет ещё больше. Об этом сообщил министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин.

«Одно рабочее место в сельском хозяйстве за собой ведёт 7 рабочих мест в других отраслях промышленности, в стройке — 10 рабочих мест, а в промышленном сегменте — от 10 до 30, в зависимости от отрасли. То есть эти 425 рабочих мест вы можете умножить в среднем на 15, столько дополнительных рабочих мест будет организовано, чтобы обслуживать работников, занятых на этом предприятии», — сказал чиновник.

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов отметил, что в настоящее время в распоряжение компании «Аллегро» предоставлена вся инфраструктура площадки. Уже на этапе проектирования была значительно увеличена мощность электрической подстанции «Титан», а также в присутствии главы региона заключено соглашение о создании железнодорожной инфраструктуры.

«Совместно с нашими партнёрами из “Рейл Сервиса” мы создадим в “Титановой долине” современное технологичное производство качественных цельнокатаных железнодорожных колёс и колёсных пар. Это будет один из самых масштабных индустриальных проектов Свердловской области», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский отметил особое значение будущего производства для социально-экономического развития региона.

«Сегодня легли первые кубометры грунта в площадку, дальше пойдёт стройка. Это работа для наших строительных компаний, это заработная плата, это производство строительных материалов, которые используются в стройке. После этого будет приходить оборудование, которое частично тоже будет произведено на Урале. Всё это — косвенные эффекты именно с точки зрения прямых инвестиций. Дальше мы получаем постоянные рабочие места, мы получаем хороший технологический комплекс и мы получаем увеличение количества налогов, которые поступают в областной бюджет. Естественно, эти налоги платятся для увеличения качества жизни всех уральцев. Мы промышленный край, если у нас нет развития производства, то Урал будет стагнировать, мы не можем жить за счёт моря, сельского хозяйства или чего-нибудь ещё, поэтому чем больше таких проектов на территории, тем лучше у нас перспективы», — заявил Александр Высокинский.

Следующий этап строительства запланирован на апрель этого года, когда начнётся возведение фундаментов будущих помещений.