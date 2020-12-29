«Дочка» ЕВРАЗа построит цех по производству колёс в «Титановой долине»

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», станет резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». Фирма получила разрешение на строительство комплекса по производству колёсных пар для железнодорожных вагонов.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, документ управляющему директору компании Валерию Галченкову вручил глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков. Разрешение даёт старт масштабному индустриальному проекту в Свердловской области. Начало строительства запланировано на январь 2021 года.

«Создание нового колёсного производства позволит увеличить объёмы выпуска высокотехнологичной и качественной российской продукции, востребованной потребителями. Я рад отметить, что проект реализуется в намеченные сроки», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На участке площадью более 11 гектаров к 2023 году появится современное производство железнодорожных колёс. Мощность создаваемого предприятия составит 200 тысяч штук в год с возможностью увеличения до 300 тысяч.

Доставка сырья для производства и отправки готовой продукции будет осуществляться с помощью железнодорожного транспорта. Железная дорогая будет построена в ОЭЗ «Титановая долина» в 2022 году.