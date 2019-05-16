В Telegram появилось видео отправки тагильского ОМОНа в Екатеринбург на «битву за сквер» (ВИДЕО)

В телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец» лидера движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Дмитрия Москвина опубликовано видео колонны «Уралов» в сопровождении полицейской машины с мигалками.

«По трассе из Тагила в сторону Екатеринбурга едут грузовики с людьми и щитами. Сообщают, что это номера Росгвардии», — говорится в сообщении.

Предположительно, в грузовиках едут тагильские силовики, о передислокации которых сообщало накануне АН «Между строк». По данным источника издания в правоохранительных органах, подтверждавшего информацию о передислокации нарядов ППС в столицу Свердловской области, бойцы тагильского ОМОНа и 12-го отряда спецназа «Урал» должны были остаться в Нижнем Тагиле.

«Уважаемое руководство региона, а заводите уже танки в Екатеринбург. Это же так мило — строить храм под дулом танка!» — комментирует пост один из подписчиков.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протестные акции из-за строительства храма на месте сквера у Театра драмы. За три дня, по неофициальным данным, задержаны порядка 80 человек.