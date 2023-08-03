«В течение 2023 года в нарушении правил дорожного движения замечена 13 раз». В Нижнем Тагиле женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП

Накануне, 2 августа, в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей, в котором пострадали два человека, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Автоинспекторы установили, что водитель автомобиля Chevrolet Cruze, 35-летняя женщина, двигаясь по Уральскому проспекту со стороны улицы Дружинина в сторону Октябрьского проспекта, при перестроении в соседний ряд для последующего разворота не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 33-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения Volkswagen Golf перевернулся. После этого Chevrolet Cruze врезался ещё и в припаркованный автомобиль Nissan Note.

Водителя Chevrolet Cruze осмотрели медики на месте аварии. У неё выявили ушибы головы, от госпитализации она отказалась. В салоне автомобиля под управлением женщины находились двое её детей — девочки возрастом 3 месяца и 4,5 года. Они перевозились без нарушений, в сертифицированных детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу детей, что помогло им избежать травм. 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf также был осмотрен медиками бригады скорой медицинский помощи на месте ДТП. У него обнаружили ссадину на руке, от госпитализации он отказался.

«Стаж вождения пострадавшей женщины составляет 11 лет. В течение 2023 года в нарушении правил дорожного движения замечена 13 раз, в основном они связаны с превышением скоростного режима. В отношении женщины сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.37 КОАП РФ за отсутствие страхового полиса, а также протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за нарушение при перестроении. Водитель автомобиля Volkswagen Golf, стаж вождения которого составляет 15 лет, к административной ответственности ранее привлекался 4 раза. В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст. 12.6 КОАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов)», — отметили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, транспортных средств, опросили очевидцев, провели освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения. Оба оказались трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что при совершении любого манёвра необходимо убедиться в его безопасности. А если в салоне автомобиля находятся дети, водитель должен быть особенно бдительным.