В Татарстане учителя уволили за появление на уроке в пьяном виде

В Татарстане преподавателя школы уволили после того, как он появился на уроке в пьяном виде, пишет издание «Бизнес-онлайн».

Инцидент случился 13 февраля в средней общеобразовательной школе № 7 в городе Азнакаево, однако видео с нетрезвым преподавателем появилось в сети только накануне. На кадрах видно, как мужчина шатается, сидя на парте, а затем падает на пол.

В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана рассказали, что на кадрах запечатлён преподаватель технологии. После случившегося было проведено служебное расследование, отметили в ведомстве.

«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен по пункту "б" части 1 статьи 81 ТК РФ. С учениками и их родителями, ставшими свидетелями инцидента, проведена этическая беседа», — сообщили в управлении образования исполнительного комитета Азнакаевского района.

Пункт «б» ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусматривает, что работодатель может расторгнуть трудовой договор в случае появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.