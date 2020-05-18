В Татарстане осудили пятерых полицейских, сутки пытавших задержанного

В Татарстане суд вынес приговор сотрудникам полиции, которые пытали задержанного Ильназа Пиркина, заставляя признаться его в совершении 47 краж, после чего молодой человек был найден мёртвым, сообщает «Зона права». Пять экс-полицейских УМВД по Нижнекамскому району приговорены к длительным срокам заключения: экс-начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин осуждён на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, бывшие оперуполномоченные Гадель Рахимов, Игорь Филинов, Михаил Логачёв и Наиль Миндубаев получили от 6 до 11 лет колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 22-летний Пиркин был задержан полицейскими в октябре 2017 года. В отделении силовики потребовали от молодого человека признаться в совершении 47 краж, к которым, как уверял Пиркин, он не имел отношения. Как говорится в материалах дела, полицейские, выбивая показания, угрожали Пиркину, что воткнут ему «иголки под ногти», надевали ему на голову противогаз, перекрывая при этом доступ кислорода. Полицейские пытали Пиркина больше суток. В итоге он оговорил себя, после чего его отпустили из отделения полиции.

В тот же день Ильназ Пиркин был найден мёртвым. Незадолго до смерти он записал видео, в котором рассказал о чудовищных издевательствах в отделении полиции. Смерть Пиркина вызвала большой общественный резонанс. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК) СКР возбудил в тот же вечер.