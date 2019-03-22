В Татарстане неизвестный убил полицейского ножом (ВИДЕО)

В Нижнекамске неизвестный напал на полицейских с ножом, успев тяжело ранить в горло одного из сотрудников, пишет местное издание «Бизнес Онлайн».

Инцидент случился утром 22 марта возле здания УВД. Видео нападения на сотрудников полиции появилось в социальных сетях. На ролике видно, как мужчина бежит за полицейским и последний стреляет из пистолета, после этого нападавший падает на асфальт. Недалеко от места происшествия на проезжей части лежит другой сотрудник полиции.

По данным издания, мужчина несколько раз ударил полицейского ножом в горло, а затем побежал за другим. Как утверждает источник газеты, злоумышленник сбежал при перевозке в изолятор временного содержания.

Телеграм-канал Mash уточняет, что в результате нападения погиб участковый Динар Саматов. Злоумышленник якобы подошёл к нему с кухонным ножом, о чём-то заговорил и спровоцировал конфликт. Нападавшего, по информации источника, застрелили.