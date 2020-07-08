В Татарстане на избивавшего женщин в парке мужчину составили протокол о мелком хулиганстве

В Нижнекамске на мужчину, нападавшего на незнакомых женщин в парке, составили административный протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), со ссылкой на полицию пишет местное издание «Вести Камаза». Его жертвами стали женщины с маленькими детьми и беременные.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого молодой мужчина нападает со спины на женщин с детьми. Одну из своих жертв, шедшую с коляской и тремя маленькими детьми, он бьет ногой в спину. Женщина падает, задержанный продолжает пинать ее уже на земле.

По информации издания, полиция решает, нужно ли возбуждать против мужчины уголовное дело. Телеканал ТНВ сообщает, что задержанным оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Свой поступок он объяснил «неприязненным отношением к женщинам».