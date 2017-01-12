В Татарстане чиновники требуют изымать детей у должников за услуги ЖКХ

Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин поручил подчинённым «организовать работу отдела опеки и попечительства по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители». Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань» со ссылкой на руководителя пресс-службы райисполкома Александра Коршунова.

Проблема с отключением электричества и газа в домах должников за коммунальные услуги вызвала большой общественный резонанс и попала в поле зрения руководителей республики год назад. Тогда в селе Старый Кувак Лениногорского района сгорели в своём доме мать и пятеро детей. Помещение было отключено от газоснабжения, и семья отапливала его с помощью электроприборов.

Сразу после трагедии президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от чиновников в срочном порядке усовершенствовать работу с должниками и неблагополучными семьями. Тогда глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин и предложил изымать из семей несовершеннолетних детей, которые проживают в жилых помещениях с отключёнными за долги светом и теплом, чтобы не допустить их замерзания.

По информации издания, за 2016 год в Зеленодольском районе из семей забрали в приют 11 детей. Прокуратура Татарстана уже начала по данному факту проверку.

Агентство новостей «Между строк»