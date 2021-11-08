В тапочках и халате. Молодой фотограф провёл необычную фотосессию в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 26-летний фотограф Антон Блинчиков провёл необычную фотосессию под названием «Князь металлургической империи». Съёмка проходила 31 октября, локациями были выбраны проспект Ленина и Лисья гора.

«Сначала я хотел назвать фотосессию “Владыка города сего” и по реквизитам у нас должен был быть не халат, а костюм-тройка, но мы не смогли найти его напрокат, поэтому немного поменяли концепцию, — рассказал фотограф Антон Блинчиков. — Это просто творческая съёмка на фоне пейзажей нашего города. Следующая фотосессия уже будет со смыслом, она будет интереснее этой».

В реализации задуманного Антону помогали другие два фотографа: Михаил Колган был моделью и пафосно сидел на улице в тапочках и халате, а фотограф Владислав Васенин помогал Антону за кадром. По словам тагильчанина, люди реагировали на съёмочный процесс спокойно и без удивления.

Напомним, Антон Блинчиков занимается фотографией полгода. Снимает всё, что ему кажется интересным: людей, автомобили, улицы. Сейчас тагильчанин увлекся художественной фотографией. В октябре он устроил апокалиптическую фотосессию, высмеивающую QR-коды и обязательную вакцинацию от COVID-19.