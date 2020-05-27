В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана

В селе Тулиновка Тамбовской области наши мёртвым 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны, по подозрению в его убийстве задержали местного жителя, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру. Там он нанёс ветерану несколько ударов топором в область головы, от полученных ранений пожилой мужчина умер на месте. Увидев, что в доме также находится 38-летняя внучка погибшего, он ударил топором и её, после чего скрылся. Женщина была доставлена в медицинское учреждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.