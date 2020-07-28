В Талице в июле зафиксировали резкий скачок заболевших коронавирусом

За июль в Талице число заболеваний коронавирусной инфекцией выросло с 20–30 случаев до семи десятков, что существенно для небольшого города, рассказала Znak.com замглавы Талицкого городского округа Светлана Берсенева.

По её словам, если раньше в округе фиксировали лишь единичные случаи заболевания, то теперь вирус распространяется в очагах — как правило, среди членов семьи.

«Сейчас у нас третий период, когда ползёт ковид. И уже очень сложно отследить всех. Мы создали мониторинговые группы, провели очень большую работу с торговыми предприятиями, с офисами. Мы неоднократно повторяем [жителям], что в округе резко возросло количество заболевших COVID-19, ситуация остаётся тревожной. Люди, конечно, эту информацию воспринимают должным образом», — сказала она.

При этом Берсенева отметила, что в целом ситуация в городе остаётся управляемой, «ничего страшного не происходит», нет очагов заражения в городских учреждениях, нет жалоб на работу скорой помощи. Единственная трудность, по словам чиновницы, — результаты анализов на коронавирус приходят с большой задержкой, так как их подтверждают в Екатеринбурге.

«Даже когда у первого круга контактных берут анализы, мы очень долго не можем дождаться результатов. И даже бывает, что люди устают ждать, выходят из изоляции. Но авральной ситуации нет. Все мы понимаем работу системы — и в администрации, и главный врач у нас занимается этим вопросом на уровне регионального Минздрава. У них, видимо, постоянно идёт перераспределение — одна лаборатория захлёбывается, направляют в другую. Мы видим, что это рабочие моменты. Сами также регулируем. Если у нас какой-то человек выявился, а за ним энный коллектив — школа, детский сад, — то мы, конечно, обсуждаем пофамильно каждого и просим, чтобы анализ был сделан в первую очередь у определённого человека», — сообщила замглавы Талицы.

По словам Берсеневой, в Талице нет инфекционного отделения, поэтому всех больных везут в Ирбит. Вместе с этим в Талице организовали один обсерватор для тех, кто ждёт контрольный анализ, и один пункт для бессимптомных больных, оба рассчитаны на два десятка человек. На данный момент, по словам Берсеневой, в городском округе зафиксировали три смерти от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки на территории Свердловской области выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 19 934.

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