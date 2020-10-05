В Талице на принудительное лечение направили мужчину, забившего бабушку её же тростью

Талицкий районный суд направил на принудительное лечение в психиатрический стационар 22-летнего местного жителя, который убил свою бабушку её же тростью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина обвинялся по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), во время судебного следствия эксперты нашли у него психическое расстройство.

Как установил суд, убийство произошло утром 20 февраля: мужчина дождался, пока его бабушка отвлечётся на поливку цветов, подошёл к ней и со спины ударил её металлической тростью.

«Он нанёс многочисленные удары по голове, спине и плечам, от которых трость сломалась пополам. От полученных травм женщина скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина считал, что бабушка «неправильно себя ведёт по отношению к нему, в том числе по религиозным мотивам», — по этой причине у него периодически возникали мысли об убийстве.