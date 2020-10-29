В Талице мужчина зарезал знакомую из-за того, что она назвала его космонавтом

Талицкий межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве 53-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый зарезал свою знакомую за то, что та назвала его космонавтом, хотя на самом деле он им никогда не был. Инцидент произошёл утром 27 апреля 2020 года в Талице, в доме предполагаемого убийцы. Мужчина и его знакомая распивали спиртное, гостья в шутку называла хозяина квартиры «космонавтом», так как во времена Советского Союза он проходил срочную службу в космических войсках. На такое обращение мужчина отвечал: «Ну какой я космонавт, я служил в космических войсках лишь сварщиком!» В ходе разговора обвиняемый взял в руки нож, собираясь нарезать продукты на куски. Увидев нож, женщина снова решила пошутить: «Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!» Из-за своего опьянения обвиняемый воспринял слова слишком буквально и ударил гостью ножом несколько раз. Женщина скончалась на месте. Позже мужчина сам вызвал полицию и признал свою вину.