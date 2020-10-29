В Талице дом престарелых незаконно удержал с пенсионеров 4,2 миллиона рублей

Пансионат для престарелых и инвалидов в Талице незаконно удержал со своих постояльцев 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Нарушение обнаружили в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства.

«В результате неверного определения размера общего среднедушевого дохода учреждением за период с октября 2016 года по апрель 2019 года с 93 клиентов пансионата в качестве платы за содержание излишне удержано более 4,2 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство внесло представление, по результатам его рассмотрения деньги людям вернули.

По закону размер платы за социальное обслуживание жителей интернатов и домов престарелых не может превышать 75% их дохода.