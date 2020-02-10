В Таиланде при столкновении катеров погибли два ребёнка из России

При столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде погибли два ребёнка из России, также пострадал как минимум один российский турист, пишет издание The Phuket news.

«В результате столкновения катеров пострадали 22 человека, двое погибли», — отмечает издание.

Представитель туристической полиции Таиланда подтвердил, что оба погибших — российские дети: 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Как сообщает издание, среди пострадавших есть гражданин России.

Как сообщает РИА Новости, более 20 пострадавших при столкновении катеров являются гражданами России. Посольство РФ в Таиланде начало проверку информации о погибших и пострадавших россиянах, уточняет ТАСС. Отмечается, что все раненые доставлены в больницы Таиланда. Расследование столкновения продолжается. Полицейским предстоит осмотреть место происшествия.