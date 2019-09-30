В Таиланде будут судить жителя Екатеринбурга, пытавшегося расплатиться в баре фальшивыми долларами

Во вторник, 1 октября, в Тайланде состоится суд над жителем Екатеринбурга, которого обвинили в попытке расплатиться в баре фальшивыми долларами. Однако, как рассказала супруга обвиняемого Екатерина, мужчина всего лишь в шутку подарил тайцу игрушечную банкноту, купленную для детей.

«Мы приехали отдыхать двумя семьями с маленькими детьми. Детки постоянно просят денежки, так как видят, как мы в магазинах расплачиваемся. Вадим из России привез ненастоящие детские деньги, на которых написано “сувенирная продукция”. Дети играли ими в магазин, и мы эти деньги с собой таскали», — рассказала Екатерина.

По словам девушки, в один из дней отпуска её супруг пошёл в бар один. Там он «в шутку» решил подарить тайцам игрушечные деньги. Екатерина уверена, что у мужа не было в планах кого-то обманывать.

По информации Znak.com, показания против россиянина готовы дать три местных жителя.