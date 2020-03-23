В Тагилстроевском суде Нижнего Тагила из-за неисправного кулера начался пожар

В здании суда Тагилстроевского района Нижнего Тагила начался пожар, персонал учреждения оперативно эвакуирован, со ссылкой на отдел надзорной деятельности пишет ИА «Все новости».

Пожар в помещении на втором этаже произошёл около часа назад, сотрудники сами сообщили в МЧС о происшествии и покинули помещение вместе с посетителями. Очаг находился в комнате председателя суда — там вспыхнул неисправный кулер. Огнём повреждены мебель, канцелярские принадлежности.

На место была стянута усиленная группировка МЧС: восемь автоцистерн и две автовышки, работали 23 человека личного состава. Пожар локализовали на площади 1,5 кв. м. Спасатели продолжают проливку, пока отбой возгоранию не дан.