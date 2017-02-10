В Тагиле пройдёт ROCK FEST-2017
26 февраля в Тагиле пройдёт ROCK FEST – ежегодный рок-фестиваль молодых музыкальных коллективов, организуемый музыкальной студией «Серебряные струны» с 2016 года! Участники фестиваля – ученики студии, собранные ими команды и ансамбли, а также молодые рок-группы, желающие выступить на большой сцене и показать свой талант! Возраст участников фестиваля – от 13 до 18 лет.
В 2016 году музыкальный фестиваль собрал более 50 участников, около 20 музыкальных коллективов и более 200 гостей – любителей живой музыки!
Большая работа по организации фестиваля принесла свои плоды: от полиграфической продукции до подбора музыкального репертуара – всё говорит о том, что мероприятие такого уровня в нашем городе сделать можно!
Фестиваль проходил на творческой площадке города в DREBEZGI.CLUB – одном из самых лучших в плане звука и профессиональной акустики помещении!
Музыкальная программа фестиваля включала в себя рок-хиты, известные каждому: Nirvana, Three Days Grace, Disturbed и многие другие! Также были исполнены авторские каверы и музыкальные аранжировки, собственные музыкальные композиции, не оставившие равнодушных к такому проявлению таланта!
В этом году будет ещё лучше! Не упусти шанс, приходи на ROCK FEST-2017!