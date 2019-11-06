В Таджикистане при нападении боевиков на пограничную заставу погибли 17 человек

Вооружённая группа преступников в масках напала в ночь на 6 ноября на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе, со ссылкой на пресс-центр пограничных войск Таджикистана пишет ТАСС. Нападавшие захватили пять единиц огнестрельного оружия.

В ходе спецоперации силовых структур республики злоумышленники были окружены и обезврежены. По данным властей, 15 бандитов были убиты, ещё пятеро задержаны. Кроме того, погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

Погранзастава расположена в районе Рудаки, приблизительно в 50 километрах к западу от столицы республики Душанбе.