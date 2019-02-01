В Сысерти проходят обыски дома и на предприятии главы гордумы Александра Карамышева

С 6 часов утра в коттедже в посёлке Большой исток, где живёт председатель думы Сысерти Александр Карамышев, а также с 8:00 на основанном им мясокомбинате «Карамышев» в посёлке Октябрьском Сысертского городского округа идут обыски, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет Znak.com.

Следственные мероприятия ведут сотрудники СУ СКР и УФСБ РФ по Свердловской области. Ранее, 9 июня, сотрудники свердловского СУ СКР по материалам прокурорской проверки возбудили в отношении Карамышева уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в крупном размере»). Как пояснял сам Карамышев, речь шла о претензиях по поводу его отпуска в Турции и Казахстане осенью 2017 года. Каким-то образом бумаги по этому поводу не были должным образом оформлены и получилось, что Карамышев отдыхал в рабочее время, получая за это заработную плату.

В то же время, согласно предварительным данным, сегодняшние следственные действия связаны со строительством жилья по программе переселения граждан из аварийных и ветхих домов. 11 квартир в новом доме, который строили близкие к Карамышеву структуры в посёлке Октябрьском, продали по цене 41 тысяча рублей за квадратный метр вместо установленной муниципальным контрактом в 36,5 тысячи рублей. В пресс-службе СУ СКР пока воздерживаются от каких-либо комментариев.