В свой день рождения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал для фонда «Живи, малыш» более 10 млн рублей

В прошедшее воскресенье, 16 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил свой 54-й день рождения. Одиннадцатый год подряд глава региона в свой день рождения предлагает вместо подарков поддержать благотворительные организации, помогающие детям с тяжёлыми заболеваниями, в числе которых «Живи, малыш» и «Мы вместе». Благодаря этой инициативе в этом году удалось собрать более 16,2 миллионов рублей, которые будут направлены на помощь 21 ребёнку.

Эти средства позволят закрыть сборы, организованные фондами «Живи, малыш» и «Мы вместе», а также несколько индивидуальных сборов. Так, например, подопечные фонда «Живи, малыш» восьмилетние двойняшки Диана и Дарина, у которых диагностирован ДЦП, получат возможность пройти курс реабилитации, направленный на улучшение их двигательных навыков.

За предыдущие восемь лет благодаря этой благотворительной инициативе фонду «Живи, малыш» удалось оплатить реабилитацию 131 ребёнка с ДЦП.