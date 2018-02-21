В Свердловскую область возвращаются 30-градусные морозы

В предстоящий праздничный уикенд температура воздуха на Среднем Урале опустится до –30… –32 °С. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, такая температура ожидается ночью 23 и 24 февраля.

Днём в Свердловской области будет –14 °С, на севере региона — до –20 °С. Ветер северного и северо-западного направления с порывами до 14 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России на семь дней, в Нижнем Тагиле дневные температуры с 23 по 25 февраля будут колебаться от –13 °С до –19 °С. Самой холодной будет ночь на понедельник, 26 февраля, когда столбик термометра опустится до –27 °С.