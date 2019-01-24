В Свердловскую область пришли 34-градусные морозы, сообщает Уральский гидрометцентр.

Ночью в регионе температура воздуха опустилась до минус 26 градусов, а в горах и низинах — до минус 34 градусов. Днём будет немного теплее - синоптики прогнозируют до минус 21 градуса, а в отдельных районах — до минус 26 градусов.

В последующие дни погода будет аналогичной: по ночам температура может опускаться до минус 32 градусов, днём — до минус 20 градусов, местами — до минус 25 градусов. При этом будет дуть сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Местами пройдёт небольшой снег, в горах — умеренный снег, возможна метель.

Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что пришедшие морозы в Свердловской области продержатся как минимум до конца января.