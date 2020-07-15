В Свердловскую область прилетит министр здравоохранения Михаил Мурашко

На этой неделе запланирован визит в Свердловскую область министра здравоохранения России Михаила Мурашко, со ссылкой на знакомый с ходом подготовки к визиту источник пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, предполагается, что глава Минздрава будет работать в регионе 17 июля. В программе визита запланировано совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, кроме того, Мурашко может посетить открытие референсного центра лучевой диагностики и лучевой терапии на базе Свердловского областного онкологического диспансера.

На сегодняшний день Свердловская область находится в первой пятёрке регионов по темпам ежедневного прироста заражения коронавирусом, за последние сутки в области подтвердилось 263 новых случая. Всего с начала пандемии зафиксировано 16635 случаев коронавирусной инфекции.

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