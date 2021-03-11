В Свердловскую область придут 37-градусные морозы

В ночь на 12 марта в отдельных районах Свердловской области установятся 37-градусные морозы. Ветер усилится до 16 м/с, возможно образование изморози. В связи с этим спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при использовании печей и электрических обогревательных приборов.

Как сообщили на сайте МЧС по региону, в морозную ночь и утро резко вырастают риски возникновения пожаров. Представители ведомства попросили жителей Свердловской области соблюдать меры безопасности и беречь своё здоровье. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи МЧС просит жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.