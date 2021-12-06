В Свердловскую область поступило около 2500 доз вакцины «КовиВак»

6 декабря в Екатеринбург поступило 2475 доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Она будет распределена по лечебным учреждениям Свердловской области, сообщается на портале covivac.ru.

Этот препарат в первую очередь предназначен для тех, у кого есть медотвод, а также он рекомендуется имеющим противопоказания к «Спутнику V». Вакцина «КовиВак» считается более щадящей для организма.