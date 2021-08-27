Жители Нижнего Тагила с противопоказаниями к «Спутнику V» жалуются, что не могут привиться вакциной «КовиВак»

В редакцию АН «Между строк» со своей проблемой обратилась тагильчанка Оксана. По словам девушки, полгода назад она привилась первым компонентом вакцины «Спутник V» и сразу же почувствовала себя плохо. После консультации с кардиологом ей посоветовали не ставить второй компонент «Спутника V», а попробовать вакцину «КовиВак» от научного центра исследований имени М. П. Чумакова, которая считается более щадящей для организма. Обзвонив несколько медучреждений, Оксана выяснила, что необходимого ей препарата нет не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области.

«На самом деле я только за вакцинацию от COVID-19, и вся моя семья тоже. Все привились и хорошо себя чувствуют. Я тоже хочу вакцинироваться, потому что с прививкой для меня откроются новые горизонты в плане работы и обучения. Сейчас много куда нельзя попасть без сертификата переболевшего, либо без сертификата о вакцинации. Везде нужна прививка, ПЦР-тест либо оформленный медотвод, но так как мой медотвод уже заканчивается, то мне надо делать прививку. А сделать её, к сожалению, негде. Уверена, что с этой проблемой столкнулась не только я», — рассказала тагильчанка Оксана.

По данным свердловского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день вакцина «КовиВак» в медицинских учреждениях региона, подведомственных Минздраву, закончилась. Последняя поставка «КовиВака» в Свердловскую область была 28 июля.

В поликлиниках и больницах Нижнего Тагила есть только двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». В медучреждениях отмечают, что большую часть пациентов эти вакцины устраивают, поэтому просить «КовиВак» тагильские медики не планируют.

«Реакция на прививку в большей или меньшей степени проявляется у всех. На сегодняшний день у нас есть около 100 доз вакцины “Спутник V” и 500 доз “Спутника Лайт”. Жители активно прививаются: из 17 000 прикреплённого к поликлинике населения у нас уже поставили прививку около 14 000 человек. О чумаковской вакцине я могу сказать, что в ней находится убитый вирус. А “Спутник”, в свою очередь, не содержит полноценный вирус, но даёт прекрасный иммунный ответ и блокирует вирус», — пояснил АН «Между строк» главный врач городской больницы № 4 Константин Аникин.

По словам главного врача городской поликлиники № 4 Жанны Климовой, за сутки в двух поликлиниках прививается около 100 человек. Поставить прививку можно в любой день, с собой тагильчан просят взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис.