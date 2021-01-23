В Свердловскую область поступило 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Свердловскую область доставили партию в 40 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». На сегодня это самая крупная поставка в регион, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

«Но мы ожидаем, что дальше объёмы будут только расти. Уже с понедельника препарат отправится в муниципалитеты, где развёрнуты пункты вакцинации, полностью готовые к массовой прививочной кампании», — добавил он.

Кроме того, к работе вернули ещё 650 коек, которые предназначались для пациентов с коронавирусом. К плановым приёмам вернутся больницы в Серове, Верхней Пышме, терапевтический корпус ЦГБ № 1 и психиатрическая больница № 6 в Екатеринбурге, детская городская больница № 8 и Областная детская больница.

Недавно уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о нехватке вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле. Для решения проблемы она предложила отдать муниципалитету вакцину от коронавируса из Алапаевска.