В Свердловской выявлено 216 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заразился 31 человек

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 31 — в Нижнем Тагиле.

Как рассказали в региональном штабе по борьбе с COVID-19, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+113), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила (+31), Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 12 093 случая коронавирусной инфекции.

«Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 — на аппаратах ИВЛ. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в штабе.

За сутки от коронавируса скончались ещё 5 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 90 свердловчан.

В России за последние сутки выявлено 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах, 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов, полностью выздоровело 9200 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».