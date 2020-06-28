В Свердловской выявлено 209 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заразились 18 человек

За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — в Нижнем Тагиле.

Как рассказали в региональном штабе по борьбе с COVID-19, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+92), Алапаевского, Артёмовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила (+18), Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 12 302 случая коронавирусной инфекции.

«Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 601 человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 210 пациентов», — сообщили в штабе.

За сутки от коронавируса скончался ещё один человек. Всего с начала пандемии умер 91 свердловчанин.

В России за последние сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах, 32,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровело 5735 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9073 летальных исхода, выздоровели 399 087 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».