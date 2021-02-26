В Свердловской области заслуженным врачам РСФСР начнут доплачивать тысячу рублей в месяц

В Заксобрание Свердловской области фракцией «Единая Россия» во главе со спикером Людмилой Бабушкиной внесён законопроект о расширении списка медиков, получающих региональную доплату за звание, пишет ЕАН.

Согласно проекту, специалистам, получившим в советское время звание «заслуженный врач РСФСР», будут доплачивать по тысяче рублей в месяц. В случае принятия законопроекта на ближайшем заседании Заксобрания, действовать он начнёт с марта этого года.

В настоящее время доплата полагается лишь медикам, имеющим звание «заслуженный врач Российской Федерации», — выплачивается она специалистам, проживающим на территории области не менее 5 лет.