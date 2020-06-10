В Свердловской области зарегистрировано 284 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле — 6 заражённых

На территории Свердловской области зафиксировано 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+181), Арамильского, Артёмовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Верхнего Дуброво, Верхних Серёг, Верхней Пышмы, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Новой Ляли, Нижнего Тагила (+6), Нижней Туры, Невьянска, Нижних Серёг, Среднеуральска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Староуткинска, Сысертского, Туринского и Тугулымского городских округов, посёлка Уральский. Всего в регионе зарегистрировано 8194 случая коронавируса.

«Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 71 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 35 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 3642 пациента», — сообщили в штабе.

Также в Свердловской области зарегистрировано два случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 48.

В России за последние сутки выявлено 8404 новых случая коронавируса в 83 регионах, 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровело 10 386 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 6358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».