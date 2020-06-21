В Свердловской области зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 15 заражённых

На территории Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. Из них 15 — в Нижнем Тагиле.

Всего в регионе зарегистрировано 10 934 случая новой коронавирусной инфекции. В городе — 456 случаев инфицирования.

За сутки скончался ещё один пациент, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 смертей. Выписаны 137 человек, общее количество выздоровевших — 5496.

Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжёлое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ.

В России за последние сутки выявлено 7728 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 109 летальных исходов, полностью выздоровело 5119 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 584 680 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 8111 летальных исходов, выздоровели 339 711 человек.