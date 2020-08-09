В Свердловской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19, из них 11 — в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 184 случая новой коронавирусной инфекции. В том числе диагноз был лабораторно подтверждён у 11 жителей Нижнего Тагила. Таким образом, на 9 августа в регионе зафиксировано 22 267 случаев COVID-19.

Как рассказали в оперативном штабе, состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 111 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ.

За сутки выписаны 82 человека, общее число выздоровевших свердловчан — 18 480.

Зарегистрировано 5 летальных исходов больных COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 327 человек.

В России выявлено 5189 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 77 летальных исходов. Полностью выздоровели 3215 человек. Всего на территории РФ выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровели 693 422 человека.