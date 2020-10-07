В Свердловской области зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 12 заболевших

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+61), Нижнего Тагила (+12), Алапаевска, Бисертского городского округа, Красноуральска, Каменска-Уральского, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Артёмовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Берёзовского, Нижней Туры, Арти, Верхней Салды, Качканара, Байкаловского муниципального района, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района, Камышлова и Камышловского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Ирбита и Ирбитского муниципального образования, Рефтинского, Сухого Лога. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 30 342.

«Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 104 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 601. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписаны 120 человек. Общее число выписанных достигло 22 503. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 627», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровело 6699 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.