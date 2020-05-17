За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев COVID-19. 114 из них — в Екатеринбурге. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 2 731 человек. В Нижнем Тагиле по-прежнему 66 подтверждённых случаев инфицирования.

Как рассказали в оперативном штабе, вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга , Арамильского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского городского округа, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского городского округа, Артёмовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.

На сегодняшний день состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 88 — как средней степени тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выписано ещё 30 человек.

Всего по России за последние сутки выявлено 9 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 4 207 человек, зафиксировано 94 летальных исхода. Всего по России выявлено 281 752 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».