В Свердловской области зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 18 человек

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса нового типа, из них 18 — в Нижнем Тагиле. Таким образом, с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 23 255 случаев COVID-19.

Состояние 96 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 88 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. Выписаны 77 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 18 955.

Также за сутки зарегистрировано пять смертей от COVID-19, всего с начала пандемии умерли 367 свердловчан.

В России за последние сутки выявлен 5061 новый случай коронавируса. Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 6447 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровели 729 411 человек.