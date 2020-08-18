В Свердловской области зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле 16 заболевших

В Свердловской области выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+90), Асбеста, Алапаевского района, Белоярского, Бисерти, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Ивделя, Ирбитского района, Камышлова, Красноуральска, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила (+16), Полевского, Режа, Североуральска, Талицкого и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 695.

«Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 264. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписаны 74 человека. Общее число выписанных достигло 19 176. Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 376», — рассказали в штабе.

За последние сутки в России выявлено 4748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 29% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода, полностью выздоровело 6527 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».