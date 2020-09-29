В Свердловской области зарегистрировано 143 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле — 24 заражённых

В городах Свердловской области выявлено 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+87), Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Артинского городского округа, Полевского, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила (+24), Верхней Салды, Невьянска, Кировграда, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа, Камышловского района, Пышминского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 005.

«Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 92 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 436. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 69 человек. Общее число выписанных достигло 21 725. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 597», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 8232 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов, полностью выздоровело 6479 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.