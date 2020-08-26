В Свердловской области зарегистрировано 122 новых случая коронавируса. 18 заболевших — в Нижнем Тагиле

В Свердловской области выявлено 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+50), Асбеста, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+18), Новой Ляли, Североуральска и Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 720.

«Состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 90 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 270. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 19 686. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 432», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 4676 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1252 случая (26,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 970 865 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 115 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 683 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».