В Свердловской области запретят продавать лекарства по патенту

Свердловские депутаты запретят предпринимателям, которые работают по патенту, заниматься продажей лекарств, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Проект закона был одобрен на заседании комитета областного парламента по бюджету. Согласно законопроекту, из областного закона «О введении в действие патентной системы налогообложения» будет исключён такой вид деятельности, как «реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с федеральным законом». Решение об исключении этого вида предпринимательской деятельности принято в связи с недавними изменениями Налогового кодекса РФ.