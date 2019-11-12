В Свердловской области запретят продавать лекарства по патенту

Свердловские депутаты запретят предпринимателям, которые работают по патенту, заниматься продажей лекарств, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.
Проект закона был одобрен на заседании комитета областного парламента по бюджету. Согласно законопроекту, из областного закона «О введении в действие патентной системы налогообложения» будет исключён такой вид деятельности, как «реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с федеральным законом». Решение об исключении этого вида предпринимательской деятельности принято в связи с недавними изменениями Налогового кодекса РФ.
«На федеральном уровне решили ограничить. В рамках патента индивидуальные предприниматели не будут иметь права реализовывать лекарственные формы. Такой вид медицинской или фармацевтической деятельности подлежит государственной регистрации. Лекарственные формы должны иметь идентификационный знак и так далее. На мой взгляд, это правильно сделано. Такое ограничение нужно для того, чтобы в продажу не поступали контрафактные лекарства, какая-то непроверенная медицинская продукция», — рассказал глава комитета по бюджету Владимир Терешков.