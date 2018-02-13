В Свердловской области запретят пользоваться оружием на время проведения чемпионата мира по футболу

С 25 мая по 25 июля 2018 года в связи с проведением в Екатеринбурге матчей ЧМ-2018 гражданам, имеющим при себе оружие, будет запрещено передвижение по Свердловской области. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел лицензионно-разрешительной работы. Как уточнили в полиции, запрет не зависит от вида и типа оружия, а также цели передвижения, за исключением лиц, участвующих в спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе.

Также приостановится продажа гражданского оружия и патронов к нему. Под запрет попадёт деятельность организаций, обучающих безопасному обращению с оружием. Не смогут пройти обучение и те, кто претендует на получение статуса частного охранника.