В Свердловской области закрыли детский палаточный лагерь из-за многочисленных нарушений

В Свердловской области после проверки Роспотребнадзора закрыли палаточный лагерь, который находился на территории природного парка «Оленьи ручьи».

Как сообщается на сайте ведомства, у лагеря отсутствовало санитарное заключение о безопасности, а у работников детского учреждения не было необходимых прививок. Также инспекция выявила, что дети мылись и купались в водоёме, не прошедшем проверку санитарных врачей.

Самое большое число нарушений было выявлено на пищеблоке: руководство лагеря не смогло предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, а у персонала отсутствовали санитарные книжки.

«Нарушались требования к обработке кухонной и столовой посуды, к условиям хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья. В питании детей использовались недопустимые продукты питания (горчица, кетчуп, майонез, соевый соус)», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Детский отдых организовал индивидуальный предприниматель Дмитрий Евдунов. По итогам проверки на мужчину составили протоколы об административных нарушениях. Сам лагерь закрыли на 30 суток.