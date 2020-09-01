В Свердловской области зафиксировано 117 новых случаев коронавируса. В России — больше миллиона заболевших

В городах Свердловской области выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+46), Артинского городского округа, Асбеста, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Нижнего Тагила, Ревды, Качканара, Кировграда, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сухого Лога, а также у одного жителя другого региона РФ. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 432.

«Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 276. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 53 человека. Общее число выписанных достигло 20 022. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 454», — сказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 123 летальных исхода, полностью выздоровело 6318 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровело 815 705 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».