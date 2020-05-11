В Свердловской области зафиксировано 108 новых случаев коронавируса. Заболевшие выявлены и в Нижнем Тагиле

В Свердловской области за последние сутки выявили 108 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга, Артёмовского, Верхней Салды, Верхотурья, Берёзовского, Кировграда, Нижнего Тагила (+16 заражённых), Новоуральска, Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, Горноуральского, Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, Невьянска, Нижней Туры, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринска. Коронавирус подтвердился ещё у четырёх рабочих из Мурманска, которые находятся в обсерваторе в санатории «Обуховский». Всего в регионе на сегодня лабораторно подтверждены 1952 случая коронавируса.

В России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек, зафиксировано 94 летальных исхода. Всего в России на сегодня выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».