В Свердловской области зафиксирован выброс токсичного газа

29.10.2018 13:32
В Ревде произошёл выброс в атмосферу диоксида азота, содержание которого в пробах воздуха превышает максимальную разовую норму, сообщается на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.
Предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе составила 1,1 ПДКсс. Замеры проводились в переулке Больничном.
Напомним, диоксид азота является токсичным газом. Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, а в большом объёме способен вызвать отёк лёгких.