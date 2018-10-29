В Свердловской области зафиксирован выброс токсичного газа

В Ревде произошёл выброс в атмосферу диоксида азота, содержание которого в пробах воздуха превышает максимальную разовую норму, сообщается на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

Предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе составила 1,1 ПДКсс. Замеры проводились в переулке Больничном.

Напомним, диоксид азота является токсичным газом. Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, а в большом объёме способен вызвать отёк лёгких.